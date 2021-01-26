تخفيضات 90% عبر «نون».. سوق الكتب يستمر حتى 31 الجاري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن سوق تخفيضات الكتب «بيغ باد وولف - الإمارات»، عن تمديد فترة انعقاده حتى 31 الجاري، ليتيح المجال أمام الجمهور للاستفادة من عروض بيع الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من 4.99 دراهم للكتاب، عبر منصة «نون» للتسوّق الإلكتروني.

ويأتي التمديد بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته فعاليات أول نسخة افتراضية من «بيغ باد وولف - الإمارات».

ويقدم سوق التخفيضات الذي ينظم بشراكة ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب وشركة «بيغ باد وولف» العالمية، آلاف العناوين والمؤلفات من مختلف الحقول المعرفية بتخفيضات تصل إلى 90%.

ويمكن للقراء استكشاف عالم واسع من الكتب بأسعار مناسبة يتضمن أكثر من 250 ألف كتاب في مجالات الأعمال والفنون، والتصميم والطهي، إلى جانب إصدارات متنوعة لكتب الأطفال واليافعين والروايات وكتب السيرة الذاتية والصحة والتاريخ والعمارة والتصوير الفوتوغرافي، كما تتوافر على الموقع مجموعة خاصة من سلاسل الكتب الأكثر مبيعاً.



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