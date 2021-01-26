«فعاليات الشارقة» احتفاء بمحتوى «التواصل الاجتماعي»

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تحت شعار «تشرق بفعالياتها»، أطلق موقع «فعاليات الشارقة»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حملة جماهيرية لتوثيق وجمع المحتوى المصور الذي ينشره ويتبادله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول فعاليات إمارة الشارقة ومعالمها وأنشطتها على مدار العام، وفتحت باب استقبال مشاركات الجمهور عبر موقع sharjahevents.ae.

وتخصص الحملة التي تجسد رؤية «فعاليات الشارقة» في تحقيق التواصل المباشر مع الجمهور والاستجابة لتطلعاتهم وما يطمحون إليه في الإمارة، جوائز لأصحاب أجمل صورة، ومقاطع مصورة، تتيح للفائزين فيها عيش تجارب جديدة في أبرز معالم الإمارة السياحية.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، إن الحملة تنطلق من رؤية تركز على استدامة توظيف المحتوى البصري، وتكوين مكتبة محتوى غنية بالمشاهد التي تنقل جماليات الشارقة خلال كل مواسم أنشطتها، بالاستفادة من أصداء الفعاليات لدى الزوار ورواد الفعاليات والمواقع والمتاحف وأماكن الاحتفالات والمعارض. وأضاف: «إن الالتفات إلى ما ينشره المستخدمون على الشبكة العنكبوتية من أصداء تتعلق بأنشطة وفعاليات الشارقة، يحفز على خلق شراكة مع صناع المحتوى، وهو ما يعزز من الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بصورة أوسع، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 90٪ من زوار مواقع الانترنت يفضلون هذا النوع من المواد الإعلامية المصنوعة من قبل المستخدمين الفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي».

وحول التهيئة والاستعدادات التي قامت بها «فعاليات الشارقة» في هذا الإطار، أوضح مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن مراحل رصد وتوظيف المحتوى تلبي استراتيجية مسبقة أعدت لهذا الغرض، بهدف إشراك المستخدمين في تقديم فعاليات الإمارة على الشبكة العنكبوتية، وتعزيز الثقة بينهم وبين معالم وأنشطة الشارقة، وأشار إلى أن توظيف الصور والمقاطع المصورة، سيكون بعد الحصول على حقوق نشرها القانونية.

طارق سعيد علاي:

«الحملة تركز على استدامة توظيف المحتوى البصري».

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