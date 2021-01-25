متاحف بريطانية: الجائحة تكاد تقضي علينا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يواجه ستة من كل 10 متاحف في بريطانيا خطر الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19»، كما كشفت جمعية «آرت فاند»، مبدية قلقها من أن تفاقم تدابير الإغلاق الثالثة في البلاد أزمة هذه المؤسسات التي «تكافح من أجل البقاء».

وكشفت الجمعية التي خلصت إلى تقديرها إثر مسح أجري نهاية 2020، في بيان، إلى أن تدابير الإغلاق الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير الجاري «قد تفاقم بصورة كبيرة هذا الرقم»، ما سيدفع بعض المتاحف إلى «إغلاق أبوابها نهائياً».

وقالت مديرة الجمعية جيني والدمان، إن تدابير الإغلاق الأخيرة «تسدد ضربة قوية، وترغم متاحفنا ودور العرض الفنية لدينا على الكفاح من أجل البقاء»، مبدية أسفها لأن بعض «المتاحف الصغيرة خصوصاً، وهي ضرورية جداً لمجتمعاتنا، لا تملك الموارد الكافية للصمود حتى نهاية الشتاء». بينما قال مدير متحف فلورنس نايتينغايل في لندن، ديفيد غرين، إن «الجائحة تكاد تقضي علينا»، مضيفاً «إذا ما استمر الوضع، قد نفقد ملاءتنا المالية بالكامل، وهذا يعني أن من الصعب التكهن بما إذا كنا سنتمكن من إعادة فتح أبوابنا».

ودفعت المؤسسات الثقافية فاتورة باهظة جراء تدابير الإغلاق لمكافحة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 93 ألف شخص في بريطانيا، أكثر بلدان أوروبا تضرراً لناحية عدد الوفيات.

وأقرت الحكومة البريطانية مساعدة طارئة للقطاع الثقافي بقيمة 1.57 مليار جنيه استرليني (2.15 مليار دولار).

وأعلنت جمعية «آرت فاند»، الجمعة الماضي، عن هبة مقدارها 750 ألف جنيه استرليني (1.03 مليون دولار) إضافية لـ23 مؤسسة ثقافية، ما يرفع قيمة دعمها إلى 2.25 مليون جنيه استرليني (3.08 ملايين دولار) منذ بدء الجائحة.

• 2.15 مليار دولار قيمة المساعدة الطارئة للقطاع الثقافي التي أقرتها بريطانيا.

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