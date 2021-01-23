«إكسبو 2020 دبي» يفتح أبوابه للموهوبات في الموسيقى

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» أن الرابع من فبراير 2021 هو الموعد الأخير المتاح أمام صاحبات المواهب الموسيقية لتقديم تسجيلات مصورة إلى أوركسترا الفردوس النسائية، والحصول على فرصة التدريب والتوجيه، تحت قيادة الفنان إيه.آر رحمان، الموسيقي الحائز جوائز غرامي وأوسكار.

ودعا «إكسبو 2020 دبي» الموهوبات في مجال الموسيقى من مستوى متوسط إلى شبه محترف من مختلف أنحاء العالم العربي إلى التقدم لأوركسترا الفردوس، الذي سيقدم عروضاً للعالم في «إكسبو 2020».

وستعمل الأوركسترا الخاصة بـ«إكسبو» تحت قيادة وإشراف المؤلف الموسيقي وكاتب الأشعار الغنائية الشهير إيه.آر. رحمان، الذي سيتولى وضع الموسيقى للعرض الافتتاحي للأوركسترا. ويستهدف فريق الأوركسترا ضم 50 عازفة، وعرض مواهبهن أمام الجمهور العالمي.

وقالت متخصص أول أوركسترا الفردوس النسائية، نورا سليمان: «بوصفي موسيقية إماراتية وجزءاً من فريق أوركسترا الفردوس طوال العام المنقضي، أشعر بفخر خاص للعمل مع إيه.آر رحمن باعتباره رمزاً موسيقياً، في دور من شأنه أن يلهم ويمكّن الموسيقيات من مختلف أنحاء العالم العربي في المسيرة إلى (إكسبو 2020) وما بعده».

وأضافت «يتيح إكسبو منصة رائعة لعرض ثقافة منطقتنا والمواهب الخلّاقة التي تزخر بها أمام العالم، مع استعراض قدرتنا على جمع العالم معاً لتعزيز التعاون. نسعى للوصول إلى موسيقيات من المنطقة من مختلف الأعمار والخلفيات للانضمام إلى تشكيلتنا، التي ستسهم بشكل جماعي في تعزيز الإبداع والابتكار، وإلهام إرث يدوم طويلاً حتى بعد ختام فعاليات إكسبو 2020 بحلول نهاية مارس 2022».

وقال إيه.آر. رحمان: «ستضم أوركسترا الفردوس النسائية طيفاً متنوعاً من الموسيقيات من المنطقة. دبي نموذج رائد للعالم الجديد، وسيعكس هذا التجمع ما تمثله هذه المدينة بوصفها ملتقى رائعاً ومبهراً للثقافات. أتطلع إلى أن أكون جزءاً من رحلة أوركسترا الفردوس الواعدة».

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول نسخة من إكسبو الدولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وسيقام من الأول من أكتوبر المقبل إلى الـ31 من مارس 2022.

يذكر أن الدعوة موجهة إلى الموسيقيات، من مستوى الممارسة المتوسط إلى شبه المحترف، للتقدم الآن للمشاركة في أوركسترا الفردوس النسائي، عن طريق تقديم تسجيل مصور، تتوافر فيه أيضاً المعايير والمعلومات الكاملة لطلبات التقديم.

وعبر التسجيلات المصورة المقدمة في 2020 و2021، سيجري اختيار 100 موسيقية لعمل اختبارات حية في دبي، على أن يقع الاختيار في النهاية على 50 منهن لأداء أدوار في الأوركسترا.

يذكر أن التسجيلات المصورة التي جرى إرسالها في 2020 لاتزال صالحة، ولا حاجة لإعادة الإرسال.

نورا سليمان:

«إكسبو يتيح منصة رائعة لعرض ثقافة منطقتنا والمواهب الخلّاقة».

إيه.آر. رحمان:

«دبي نموذج رائد للعالم الجديد، بوصفها ملتقى رائعاً ومبهراً للثقافات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news