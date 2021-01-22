«العويس الثقافية» تستذكر إرث الراحل حسن شريف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عبر أكثر من 90 دقيقة غنية بالحوار والنقد الفني، استعادت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ذكرى الفنان الراحل، حسن شريف (1951ـ 2016)، من خلال حلقة نقاشية افتراضية نظمتها المؤسسة، وبُثت وقائعها مباشرة عبر صفحة المؤسسة على «فيس بوك»، وتناولت كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»، الذي وثق مسيرة وتجربة رائد الفن المفاهيمي في الإمارات، الفنان الراحل حسن شريف، الصادر حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات» للكاتبة الصحافية رشا المالح.

واستعرضت الكاتبة رشا المالح ظروف الكتاب وآلية العمل فيه، حيث قادت القارئ عبر سبعة فصول، في رحلة تعرف خلالها إلى خصوصية الفن المفاهيمي، وصولاً الشريف يطلق على نفسه لقب «فنان العمل الواحد».

ويعد الكتاب، الذي جاء في 200 صفحة من القطع المتوسط، إضافة مهمة للمكتبة الفنية العربية، لاحتوائه على سيرة الفنان الراحل، بالإضافة إلى ملحق صور عامة للفنان مع بعض أصدقائه، أو بعض اللوحات التي وثقت مرسم حسن شريف، أو لقطات بعدسة زملائه الفنانين.

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