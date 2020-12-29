هالة بدري: الفنانون نبض المجتمع ورؤية «دبي للثقافة» البقاء قريباً منهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتابع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) جهودها في التواصل المستمر مع المجتمع الإبداعي المحلي، وتحفيز رواده على مواصلة إسهاماتهم في إثراء المشهد الثقافي في إمارة دبي. وفي السياق، قامت هالة بدري، مدير عام هيئة «دبي للثقافة»، بجولة في بعض متاجر التجزئة وصالات العرض التي يضمها المجمع الإبداعي في «حي دبي للتصميم»، الذي يُعتبر منصة مثلى للمواهب التصميمية في الإمارة.

ورافقت بدري خلال جولتها خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، حيث زارت عدداً من وحدات البيع بالتجزئة الكائنة في الحي، واطلعت على المعروضات التي أبدعتها مواهب محلية من الإماراتيين والمقيمين، وتباحثت مع بعض رواد الأعمال حول أحوال العمل وآفاق تطويره.

وأكدت هالة بدري على أن الزيارة تنسجم مع حرص الهيئة على متابعة المشهد الثقافي في إمارة دبي، والاطلاع الدائم على أحوال الأعمال الإبداعية فيها. وأضافت أن «(دبي للثقافة) تلتزم بممارسة دورها في دعم وتشجيع وتوجيه وتنظيم العمل الثقافي في إمارة دبي، ضمن رؤية ترتكز على البقاء على قرب من الفنانين والمبدعين الذين يشكلون نبض المجتمع الإبداعي، بما يسهم في تحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة العطاء والازدهار». وتأتي الزيارة ضمن هذه الرؤية، إذ يضم حي دبي للتصميم نخبة من رواد الأعمال في مجال التصميم، الذين يسهمون في تعزيز صناعة التصميم المحلية، ودفع مسيرة الإبداع التي ترسم ملامح الحراك الثقافي في الإمارة. وأضافت بدري أن «(دبي للثقافة) تحرص على رعاية المواهب التصميمية المحلية المتميزة واحتضانها، وتوفير بيئة داعمة لنموها وعوامل رافدة لترويج أعمالها وانطلاقها نحو آفاق أرحب تعود بالفائدة على الجميع، بما يسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي ليكون داعماً للاقتصاد الوطني. ومن هنا، تعزز الهيئة تعاونها مع شركائها من الأطراف الفاعلة في القطاع الإبداعي، ومنهم (حي دبي للتصميم) الذي تربطنا به شراكة وثيقة منذ تأسيسه، وسنواصل تعاوننا المشترك الذي نسعى من خلاله إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية واعدة في مجال التصميم، وترسيخ بصمتها الثقافية على الساحة الدولية».

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «انطلاقاً من دورنا المحوري في تعزيز قطاعات التصميم والابتكار، نعمل عّن كثب مع فريق دبي للثقافة لتعزيز مكانة دبي وجهة للشركات والمبدعين من جميع أنحاء العالم. وتشكل هذه الزيارة فرصة لاستعراض أهم إنجازات حي دبي للتصميم والشركات ورواد الأعمال فيه، والتي تم تحقيقها خلال الأعوام السابقة، خصوصاً في قطاعات ذات أهمية متنامية، مثل الهندسة المعمارية والأزياء والفن».

وأضافت البستكي: «يلبي مجمعنا الحيوي متطلبات الشركات المحلية والدولية عبر تمكين المواهب، وتوفير بيئة أعمال مثالية تتيح فرصاً مميزة لبناء العلاقات وتطوير الأعمال، ونحن بالفعل نحتضن مجموعة من أبرز الشركات والمصممين العالميين، الذين يسهمون في ترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار».

وتندرج الزيارة ضمن الدور الحيوي الذي تلعبه «دبي للثقافة» بوصفها أمينة على القطاع الثقافي في الإمارة، كما تشكل جزءاً من أولويات استراتيجيتها المحدّثة الرامية إلى تمكين الإبداع والمبدعين، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي في الإمارة.

زيارات ومتاجر

شملت الجولة زيارات إلى عدد من الفعاليات، منها «مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد»، ومتجر «حصة الفلاسي»، و«معهد دبي للتصميم والابتكار»، واستوديو «ستايلد هابيتات» للديكور الداخلي، وبوتيك «نور ذ ليبل»، و«كونسنتينو» للتصميم المعماري، و«مايكل سينكو» للأزياء، واستوديو «عالبال» للتصميم، وشركة «ميسون يحيى» للأزياء، ومتجر «نفس» للأزياء، ومتجر «ن. سيفي للمجوهرات»، وصالة «ذا كاب بروجكت» للأزياء النسائية.

خديجة البستكي:

«نعمل لتعزيز مكانة دبي وجهة للشركات والمبدعين من جميع أنحاء العالم».

«دبي للثقافة» تحرص على رعاية المواهب التصميمية المحلية المتميزة واحتضانها.

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