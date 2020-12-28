ترميم 3 مواقع أثرية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

تواصل هيئة الفجيرة للسياحة والآثار أعمال الترميم في ثلاث مناطق أثرية «القرية وحبحب وسكمكم».

وأكد مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار سعيد السماحي، أن الهيئة تعمل على الحفاظ على المناطق الأثرية باعتبارها وجهات مميزة لمحبي التراث، ومعرفة تاريخ المباني القديمة، وارتباطها بثقافة وجذور أبناء الفجيرة، وبيئة مناسبة للباحثين والطلبة.

وأضاف أن الهيئة تسخّر جميع الإمكانات والجهود لترميم المناطق التراثية في الإمارة، والاستعانة بالمواد نفسها المستخدمة في البناء قديماً، وهي الحجر والحصى والطين والتبن ومادة الصاروج.

ولفت السماحي إلى أن أعمال الترميم تشمل قلعة القرية وبناء سور ومسجد، إضافة إلى بناء قلعة حبحب، وترميم البيوت المحيطة، إلى جانب تكملة بناء قلعة سكمكم والسور، وإعادة ترميم البيوت المحيطة.

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