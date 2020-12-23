إيطاليا: إعادة بناء أرض «الكولوسيوم»

المصدر: روما - Àد.ب.أ

أعلن وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، أمس، أن بلاده أطلقت دعوة لتقديم عطاءات، لإعادة بناء الطابق الأوسط من «الكولوسيوم».

وقال الوزير في بيان: «إنها فكرة عظيمة»، مذكراً بأن الحكومة خصصت 18.5 مليون يورو (22.6 مليون دولار) للخطة.

ويجب أن تكون الأرضية الجديدة عبارة عن هيكل قابل للسحب، يغطي ممرات «الكولوسيوم» تحت الأرض. وسيسمح للزوار بالوقوف في وسط الساحة، ما يوفر منظوراً جديداً. وأضاف فرانشيسكيني أن الهيكل سيُستخدم، أيضاً، كمسرح لتنظيم «فعاليات ثقافية رفيعة المستوى» داخل النصب الأيقوني، وحماية الطابق السفلي من المطر والشمس. يشار إلى أن بناء «الكولوسيوم» يرجع إلى الفترة بين عامَيْ 70 و80 ميلادياً. وفي روما القديمة، استخدم كمكان لعمليات الإعدام العلنية، والرياضات الدموية التي تجذب الجمهور، مثل: معارك المصارعة، ومعارك الحيوانات البرية، أمام حشود تصل إلى 50 ألف شخص. وكان للساحة مسرح مركزي مغطى، حتى القرن الـ19. وتمت إزالته للكشف عن ممراته تحت الأرض، والتي كانت تضم في السابق، من بين أشياء أخرى، حظائر للأسود، والوحوش الأخرى.

وتعد الساحة أكثر مناطق الجذب السياحي شعبية في إيطاليا. وهي مغلقة حالياً بسبب القيود المرتبطة بوباء «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news