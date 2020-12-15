وفاة ملك روايات التجسّس البريطاني

المصدر: لندن - أ.ف.ب

توفي جون لو كاريه، ملك روايات التجسّس البريطاني، أول من أمس، عن 89 عاماً جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد على ما قال وكيل أعماله وعائلته.

وقال جون غيلر رئيس مجموعة «كورتيس براون»، ومقرها في لندن: «بحزن كبير أعلن وفاة ديفيد كورنويل، المعروف في العالم بأسره باسم جون لو كاريه، بعد مرض قصير غير مرتبط بـ(كوفيد-19)». وأضاف «خسرنا هامة كبيرة في الأدب الإنجليزي» مشيداً بـ«لطافته وحسه الفكاهي وذكائه». وقد عرف جون لو كاريه شهرة عالمية مع صدور روايته الثالثة (الجاسوس الآتي من البرد) في عام 1964 التي كتبها في سن الثلاثين حين كان «الملل ينهشه» جراء نشاطاته كدبلوماسي في سفارة بريطانيا في ألمانيا، وبيعت أكثر من 20 مليون نسخة من الرواية.

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