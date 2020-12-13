جناح «خليفة الإنسانية».. محطة مهمة في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أنها تولي مهرجان الشيخ زايد اهتماماً كبيراً، مشيرة إلى أنها تعد شريكاً استراتيجياً وداعماً لنجاح المهرجان في كل دوراته، لإيمانها بأن المهرجان يعد فرصة مهمة للتلاقي بين مختلف ثقافات الدول المشاركة، وجسراً بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وتسعى المؤسسة من خلال مشاركاتها إلى تعزيز شعار المهرجان «الإمارات ملتقى الحضارات»، إذ تتكفل باستضافة كاملة لجناح أوزبكستان، وتشرف على أجنحة العديد من الدول المشاركة في المهرجان.

كما تحرص مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عبر مشاركاتها في المهرجان، على دعم الأسر المواطنة، وإبراز قيم التراث الشعبي الإماراتي والحفاظ على الحرف اليدوية المتوارثة، مثل المشغولات اليدوية كنسج التلي والسدو والأكلات الشعبية و«سف الخوص» والبخور، وغيرها الكثير، لتبقى مستمرة عبر الأجيال.

ويتصدر الجناح «متحف إنجازات المؤسسة»، الذي يعد نقطة مهمة لزوار المهرجان، إذ تعرض من خلاله معلومات وأرقام وإحصاءات وأفلام فيديو رقمية حول المؤسسة وأنشطتها المحلية والعالمية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، كما يسلط المتحف الضوء على أهم المشاريع الإغاثية والتنموية التي نفذتها المؤسسة خلال عام 2020، إذ وصلت مشاريع مؤسسة خليفة الإنسانية الإغاثية والتنموية منذ نشأتها حتى اليوم إلى أكثر من 90 دولة حول العالم. وينظم جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، كعادته كل عام، مسابقة الطبخ الشعبي، لتحضير ثمانية أطباق من أشهر الأكلات الشعبية التي يتميز بها المطبخ الإماراتي، والتي تنظم كل دورة منها لمدة 12 يوماً، بمشاركات تصل إلى 150 سيدة.

وتقيّم الأكلات يومياً على يد لجنة تحكيم متخصصة من حيث الطعم والرائحة والشكل العام للأطباق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news