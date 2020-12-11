بسبب كورونا.. وفاة الكاتب الأكثر تأثيراً في أفغانستان

المصدر: كابول - د.ب.أ

توفي الكاتب والناشط الإعلامي الأفغاني المشهور، رهناوارد زرياب جراء إصابته بمرض كوفيد-19، في مستشفى بكابول، طبقاً لما أكده زملاؤه وأصدقاؤه اليوم الجمعة.

وكان زرياب قد نقل إلى المستشفى مؤخراً، بعد إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وتوفي صباح اليوم، حسب زميله، لطف الله نجفي زاده في تغريدة له على موقع «تويتر».

ويعد زرياب (77 عاماً) الكاتب المعاصر الأكثر تأثيراً في أفغانستان، وكان يعمل في منصب رئيس تحرير قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية، وهي أكبر قناة تلفزيونية في البلاد.

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني في بيان، نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قضى الاستاذ رهناوارد زرياب عدة سنوات من حياته ككتاب وروائي وناشط إعلامي وثقافي في البلاد وترك إرثاً وراءه. وفاته خسارة كبيرة في مجال الأدب والثقافة في البلاد».

وكان الكاتب قد درس الصحافة في جامعة كابول وجامعة ويلز في بريطانيا. وهاجر إلى فرنسا في تسعينيات القرن الماضي، لكنه عاد إلى كابول بعد سقوط نظام طالبان في عام 2001 ولم يعد إلى باريس.

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