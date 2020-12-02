طارق المنهالي يطلق «حروف الذهب»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ٤٩، أغنيته الجديدة «حروف الذهب»، وكلماتها إهداء من الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود. ورفع المنهالي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الغالية، متمنياً دوام الازدهار والرخي والتقدم لدولتنا الحبيبة. وأشار إلى أن كلمات «حروف الذهب» تعد إهداء من الأمير بدر بن عبدالمحسن إلى دولة الإمارات، كمشاركة مليئة بالفرح ومشاعر المحبة التي تتجسد بين أبناء البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن العمل من ألحان وسام سليمان.

يذكر أن الفنان طارق المنهالي خريج أكاديمية بيت العود العربي في أبوظبي، وقدّم العديد من الأعمال في حب الوطن والقادة واحتفالات هذه المناسبة العزيزة.

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