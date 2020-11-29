«بيرل»: ظلّ فني على شاطئ جزيرة «الريم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح مشروع «ميكرز ديستركت» في جزيرة الريم، والذي يمثل مركزاً متعدد الاستخدامات في أبوظبي، ومصمم بهدف محاكاة أنماط الحياة التي يتمتع بها المبدعون والمبتكرون ورواد الأعمال، بتعزيز فلسفة شركة التطوير العقارية «إمكان»، والمتمثلة في تشييد مجتمعات عمرانية واعية تُثري حياة الآخرين، عبر إضافة تركيب فني جديد.

ويحمل العمل الفني الجديد اسم «بيرل»، وهو من إبداع الفنانة والمصممة المعروفة عالمياً، جيني سابين، ويتربع هذا العمل الفني على المنصة الرئيسة على شاطئ «ميكرز ديستركت» ليقدم لسكان المنطقة وزوارها تجربة استثنائية تبقى حاضرة في أذهانهم. ويدمج العمل الفني أحدث التقنيات ضمن تصميم ساحر يأسر الأنظار، فهو يتكون من آلاف الأشكال المخروطية والخلايا المصنوعة من الألياف، والتي تم حبكها وهندستها باستخدام أحدث التقنيات الرقمية. ويقوم التركيب بامتصاص الطاقة الشمسية، خلال اليوم ليضيء ليلاً، بفضل مكوناته من الألياف الضوئية التي تعمل بمجرد غروب الشمس.

ويضم تركيب «بيرل»، أيضاً، مظلة مزودة بنظام للتبريد بالبخار، يعمل على إنشاء مناخ محلي مصغّر لتلطيف الأجواء للزوار في الأيام المشمسة والحارة. ويتمثل التأثير العام للتركيب الفني في تقديم بيئة متميزة، تستجيب وتتفاعل مع الخصائص الضوئية المحيطة التي تحدث على مدار 24 ساعة، ويعمل البخار على إضافة لمسة فنية وجمالية إلى التركيب، من خلال ألوان قوس قزح التي تظهر لدى انسياب أشعة الشمس عبر رذاذ الماء.

وفي السياق، قالت كاتايون لازار، مسؤولة التصميم، قسم البحث والتطوير في شركة «إمكان»: «تتمحور فلسفة (إمكان) حول تشييد مجتمعات عمرانية واعية تُثري حياة السكان والزوار، وقد جاء التركيب الفني الذي أبدعته جيني سابين بمثابة تعبير جلي عن هذه القيم المثلى. وكنا حريصين على تكليف استوديو جيني سابين بإنشاء هذا المشروع، لاسيما أن فلسفتها التصميمية تنسجم مع معايير (إمكان)، وكان هذا هو الدافع الرئيس وراء حرصنا على التعاون معها. ويسعدنا إضافة التركيب الفني (بيرل) إلى مشروعنا ليعزز قيمته الفريدة، حيث لا يقتصر دور هذا العمل الإبداعي على إضافة نفحة من الابتكار والإبداع إلى (ميكرز ديستركت)، بل يمتد ليدعم التطور المستمر في المشروع».

وأضافت لازار: «وجود الأعمال الفنية في الأماكن العامة أمر يلهم على الإبداع والمشاركة الاجتماعية وتفاعل الجمهور العام، حيث تضيف نقاطاً جمالية وتمثل عامل جذب إضافياً للوجهات وترتقي بتجارب السكان والزوار على حد سواء. وقد أظهرت أبحاثنا أن إدخال الفنون والثقافة يسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز حيويته، وقد بدا ذلك جلياً في الاستجابة المتميزة التي تلقيناها مع إضافة التركيب الفني (بيرل)».

من جانبها، قالت جيني سابين: «عندما تواصلت معي شركة (إمكان) لمناقشة العمل الفني المقترح لمشروع (ميكرز ديستركت)، أذهلتني رؤيتهم الإبداعية التي يتجلى فيها الدور المبتكر والملهم للعمل الفني الذي سيثري المشروع بأنماط فريدة مقوّمة بالإبداع ويضعها تحت أنظار الجمهور العام. فقد أبدوا اهتماماً كبيراً بعمليات إعداد العمل الفني بقدر اهتمامهم بالوصول إلى النتيجة النهائية المنشودة، وهو أمر كان مصدر إلهام كبيراً منذ بداية العمل. وفي إطار مرحلة البحث والتصميم، حرصنا على إضافة مادة ضوئية جديدة كلياً تستجيب للضوء عبر امتصاصه وتستخدم لأول مرة في هيكل المظلة. ولاشك في أننا نتقاسم معاً الرؤى ذاتها، في ما يتعلق بجمع الناس معاً من شتى تخصصات الحياة، وبالتالي حرصنا على تصميم (بيرل) ليكون نتاج الإبداع في الهندسة المعمارية وعلم الأحياء والعلوم والرياضيات والهندسة والإبداع الجمال، وأنا على ثقة بأن هذا العمل الفني سيلهم أي شخص يراه ليتفاعل معه».

ويقع مشروع «ميكرز ديستركت» على الواجهة المائية الخلابة في جزيرة الريم بإمارة أبوظبي، وهو مجمع سكني متعدد الاستخدامات تم تصميمه بعناية فائقة لاستقطاب المبدعين، ورواد الأعمال والمبتكرين وأولئك الذين يتمتعون بحس عالٍ بذواتهم. ومن موقعه الفني الملهم، يبعد «ميكرز ديستركت» مسافة قصيرة عن أبرز المعالم الثقافية في العاصمة أبوظبي، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، وغوغنهايم أبوظبي. ومن المخطط الانتهاء من أعمال البناء والتشييد في المشروع عام 2021، وسيحتضن 3700 وحدة ضمن المشروع بالكامل، مع فندق متميز ومساحات للعمل المشترك، ومجموعة من المطاعم والمقاهي المخطط لها ضمن المشروع.

وتستخدم جيني سابين منهجية قائمة على البحوث لإبداع تركيبات فنية وهندسية ذات صفات اجتماعية وبيئية متميزة. وتحرص على تجريب الهندسة المعمارية والعلوم والرؤى والنظريات التطبيقية المستقاة من علم الأحياء والرياضيات، مع تصميم حيوي يمهد الطريق لنشوء أعمال فنية وابتكارات إبداعية تمكن تفاعل الناس مع البيئة المحيطة بهم.

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جيني سابين

من خلال عملها مع جامعة «كورنيل»، تتولى جيني سابين منصب بروفيسور مساعد وعميد مساعد في كلية الهندسة المعمارية، والفنون والتخطيط، وتعمل بشكل وثيق مع الجيل القادم من مهندسي العمارة الفنية. وعلاوة على عرض أعمالها في متحف الفن الحديث ومتحف الفن الحديث PS1 بمدينة نيويورك، وكذلك في جميع أنحاء العالم في الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا، يمثل «بيرل» أول تركيب فني لاستوديو جيني سابين في المنطقة. ومن المتوقع أن يلعب دوراً رئيساً في مخطط «شاطئ ميكرز ديستركت»، والممتد على مدار عامين.

يتربع العمل الفني على شاطئ «ميكرز ديستركت».. ويدمج أحدث التقنيات في تصميم ساحر.

نظام التبريد يعمل على إنشاء مناخ مصغّر، لتلطيف الأجواء في الأيام المشمسة والحارة.

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