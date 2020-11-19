«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرعَي المؤلف الشاب وأدب الطفل

المصدر:
  • أبوظبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب اليوم عن القائمة الطويلة للأعمال المرشحة في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة في الدورة الـ15 من الجائزة لعام 2020-2021. وتضم القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة 27 عنواناً من 11 دولة عربية. وقد استحوذ فرع المؤلف الشاب على معظم الترشيحات الواردة للدورة الـ15 من الجائزة، بواقع 28% من إجمالي الترشيحات، أي 646 عملاً متنوّعاً. وتضم القائمة الطويلة للفرع 14 عملاً توزعت على مؤلفين شباب من تسع دول عربية.

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