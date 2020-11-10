كورونا» يضرب مهرجاناً جديداً.. إلغاء أيام قرطاج المسرحية

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية إلغاء الدورة 22 المقررة بين 5 و13 ديسمبر المقبل لدواعٍ صحية بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الإدارة أن قرار الإلغاء يأتي في أعقاب التدابير التي أعلنت عنها الحكومة للوقاية من الفيروس ومراسلات الاعتذار عن المشاركة التي وردت من الفرق المسرحية الأجنبية.

وقررت إدارة المهرجان تأجيل تنظيم الدورة إلى عام 2021. وتعويضاً لذلك سيجري الإعداد لتنظيم احتفال بالمسرح التونسي عبر برمجة عروض لمسرحيات تونسية وورشات تكوين وملتقيات علمية سيحدد موعدها لاحقا.

يشار إلى أن إدارة أيام قرطاج السينمائية كانت قررت أيضاً في وقت سابق تأجيل دورتها الـ31 إلى الفترة ما بين 18 و23 ديسمبر المقبل بعد أن كانت مقررة الشهر الجاري، للأسباب نفسها.

وستقتصر الدورة السينمائية كذلك على الاحتفاء بتاريخ المهرجان والسينما التونسية وجلسات للنقاش.

وكانت الحكومة التونسية قد حظرت منذ نحو شهر كل التظاهرات الثقافية والتجمعات بجانب حظر تجوال ليلي للحد من سرعة تفشي فيروس كورونا المستجد في ظل الأعداد المتزايدة للمرضى والوفيات جراء الفيروس.

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