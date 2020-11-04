فرق أوركسترا ألمانية: من دون الفن يسود الصمت

المصدر: برلين ■أ.ف.ب

نفذت فرق أوركسترا في ألمانيا، الليلة قبل الماضية، دقيقة صمتاً على المسرح، احتجاجاً على إيقاف عمل القطاع الثقافي، خلال نوفمبر الجاري، بسبب جائحة «كوفيد-19». وبدعوة من مجموعة «ألارمستوفيروت»، صعد موسيقيون من فرق عدّة، أبرزها أوركسترا ميونيخ الفلهارمونية، وأوبرا ميونيخ، وأوركسترا ستاتسكابيلي، في برلين إلى المسرح، ولكن بدلاً من تقديم حفلة موسيقية لزموا الصمت في صالة فارغة.

وبادر الفنانون، عبر «تويتر»، إلى تشغيل أسطوانة من دون موسيقى، ونشر صور مرفقة بـ: «من دون الفن والثقافة، يسود الصمت». وأراد الموسيقيون، من خلال هذا التحرّك، لفت الانتباه إلى عدم تخصيص «مساعدات كافية»، حتى الآن، «لتأمين صمود الأشخاص العاملين في هذا القطاع».

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