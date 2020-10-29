«مفوضية المرشدات» تنمي مهارات منتسباتها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت مفوضية مرشدات الشارقة، خلال الشهر الجاري، سلسلة ورش عمل افتراضية لمنتسباتها من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، بهدف تنمية مواهبهن الفنية، وتعزيز مهاراتهن الاجتماعية، إلى جانب تعريفهن بطرق تأسيس الأعمال، وذلك في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغهن في المنزل، وضمان سلامتهن خلال فترة تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الوقائية للحدّ من فيروس «كورونا».

وتعلمت المرشدات (11-14عاماً) والمرشدات المتقدمات (15-18عاماً)، خلال ورشة «فن تشكيل الطين»، أساسيات تحضير عجينة الطين، تلتها فقرة عملية جرّبت فيها المشاركات في منزلهن صنع أوان مختلفة لوضع الحُلي، ثم تزيينها بأوراق الشجر.

واستهدفت ورشة «صوتي مستقبلنا المتساوي» تمكين المرشدات المتقدمات من المهارات الاجتماعية، لطرح ودعم القضايا العالمية التي تهم الفتيات، ومهارات الاستماع والإنصات، وكيفية إيصال أصواتهن إلى العالم.

وخلال ورشة «مزج العطور» خاضت المرشدات تجربة تعلمن فيها أساسيات فن مزج العطور، بطريقة تفاعلية عبر تطبيق «زووم».

وتمحورت ورشة «رسم الأمواج» حول اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الزهرات (7-10 أعوام)، من خلال تعليمهنّ الخطوات الأساسية لاستخدام الألوان المائية وطريقة رسم أمواج البحر بدقة.

ولتعزيز مهارات المرشدات المتقدمات لبناء حضور أفضل على وسائل التواصل، نظمت المفوضية ورشة «أساسيات ترتيب صفحتكِ في إنستغرام».

وفي ورشة إبداعية «بيت الشوكولا» خاضت الزهرات المشاركات تجربة للتعرف إلى المراحل التي تمر بها ثمرة الكاكاو بدءاً من زراعتها وصولاً إلى قطعة الشوكولا.

ولتحفيز خيال الزهرات وتنمية مهاراتهن الاجتماعية وتشجيعهن على التواصل، تنظم المفوضية بعد غد ورشة «لنقرأ معاً»، التي ستركز على توسيع معارف المشاركات، وترسيخ حب القراءة في نفوسهن.

وتقدّم الفنانة ميثاء حمدان ورشة تفاعلية ملهمة بعنوان «كوب قهوة وألوان» بعد غد أيضاً للمرشدات المتقدمات.

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