«الفجيرة الثقافية» تطلّ بهوية جديدة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية هويتها المؤسسية الجديدة، التي تتضمن شعاراً وهيكلاً تنظيمياً وخططاً جديدة تنسجم مع رؤيتها الاستراتيجية وطموحاتها المستقبلية، لمواكبة المتغيرات في قطاعي الثقافة والمجتمع، وتتماشى مع منظومة القيم والعادات ومعززات الانتماء الوطني والهوية الوطنية الإماراتية.

جاء ذلك، خلال حفل التدشين الذي أقيم، مساء أول من أمس، في مقر الجمعية بالفجيرة. ويتكون الشعار الجديد من عناصر أساسية عدة، أهمها ألوان العلم الإماراتي المتجسّدة بريشة فنية أنيقة تحمل دلالات إبداعية وثقافية وتراثية متنوّعة، تتناغم بانسيابية نحو نقطة واحدة، تمثل الموقع الجغرافي للجمعية، إضافة إلى شكل الشعار الذي يتوافق مع انحناءة الجزء الشمالي من خريطة الإمارات، علاوة على استخدام الخط العربي في كتابة اسم الجمعية بأسلوب فني معاصر. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الظنحاني: «إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يأتي بعد مرور 30 عاماً على تأسيس الجمعية، التي عملت على تحقيق ريادة ثقافية وتنمية مجتمعية مستدامة، رسّخت من خلالها العمل الاجتماعي الثقافي والتربوي في مجتمع الإمارات عموماً والفجيرة على وجه الخصوص، وذلك بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة». وأكد الظنحاني أهمية الهوية الجديدة للجمعية التي تواكب النقلة النوعية للمؤسسة في مختلف مساراتها، وتحقيقاً لرسالتها في نشر الثقافة المجتمعية، داخل دولة الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى، عبر هذا التحديث، إلى تأكيد استمرار دورها الوطني في العمل الثقافي والاجتماعي والتطوّعي برؤية طموحة تستشرف المستقبل وترسّخ ثقافة التميز. حضر حفل تدشين الشعار الجديد: رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الظنحاني، وأمين عام الجمعية حياة الحمادي، والمدير المالي، سعيد الكياني، والمدير التنفيذي للسعادة والإيجابية، فاخرة بن داغر، ومديرة البرامج والأنشطة، موزة اليماحي.

خالد الظنحاني:

• «الجمعية تسعى، عبر هذا التحديث، إلى تأكيد استمرار دورها الوطني في العمل الثقافي والاجتماعي والتطوّعي برؤية طموحة».

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