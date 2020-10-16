مجموعة مسرحيات لشكسبير بـ10 ملايين دولار

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

بيعت نسخة من المجموعة الأولى لمسرحيات الكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير مقابل 10 ملايين دولار، بمزاد أقيم أمس في نيويورك، مسجّلةً رقماً قياسياً لثمن بيع عمل أدبي. وبيع الكتاب بمبلغ أكبر بكثير مما توقعته دار «كريستيز» التي نظمت المزاد، إذ كانت رجّحت أن يراوح سعره بين أربعة ملايين وستة ملايين دولار، علماً أن الثمن المدفوع شمل العمولة والأكلاف. وتضمّ المجموعة التي طُبعت عام 1623 (36) مسرحية لشكسبير، ويعتبرها البعض أهمّ عمل أدبي باللغة الإنجليزية.

نُشر الكتاب بعد وفاة شكسبير (1564-1616)، وهو نتاج جهود صديقَي المؤلف جون هيمنغ وهنري كونديل.

وتحتوي المجموعة على مسرحيات مهمة كان من المحتمل أن تضيع لولا هذه المجموعة، منها «ماكبث» و«الليلة الثانية عشرة».

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