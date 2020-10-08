«أبوظبي للكتاب» يدعو دور النشر إلى التسجيل في دورته الـ 30

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن فتح باب التسجيل، للمشاركة في الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو 2021.

وكانت الدائرة قد أجلت دورة هذا العام، التي كانت مفترضة مارس الماضي، تماشياً مع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامّة. ورغم عدم تنظيم المعرض على أرض الواقع، فإن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب انتقلت إلى العالم الرقمي، حيث استضاف المعرض عدداً من الكتّاب والشخصيات الثقافية، في سلسلة من الجلسات الافتراضية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «نجحت دولة الإمارات في الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا بسرعة وكفاءة نموذجية، من خلال استراتيجية متكاملة لتحصين المجتمع، والتي يُشاد بها دولياً، وفي الوقت نفسه ضمنت استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات، ما مكننا من متابعة برامجنا الثقافية دون تعريض المشاركين للخطر، وذلك من خلال نقل الفعّاليات إلى الفضاء الإلكتروني. ونحن سعداء جداً بالإعلان عن عودة معرض أبوظبي الدولي للكتاب».

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