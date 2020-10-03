الوسط الفني الإماراتي مواسياً شعب الكويت: «وداعاً يا أمير الإنسانية»

المصدر: حياة الحرزي■دبي

حالة من الحزن والأسف خيّمت على الوسط الفني الإماراتي، بالتزامن مع إعلان خبر وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، إذ بادر عدد من أهم النجوم في الدولة إلى تقديم واجب العزاء للشعب الكويتي، والإعراب عن خالص مواساتهم في الفقيد، راجين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، محولين صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات عزاء وتعبير عن بالغ الحزن والأسى بفقيد الكويت والعرب، الذي عُرف بأفضاله الإنسانية وعطاءاته اللامحدودة التي خدم بها «أمير الإنسانية» الكويتيين والعرب بشكل عام، كما عُرف عنه دعمه للثقافة والفنون.

رسائل وداع

منذ اللحظات الأولى لإعلان الديوان الأميري في الكويت خبر وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سارع النجم الإماراتي حسين الجسمي إلى تقديم واجب العزاء، عبر صفحته الرسمية على «إنستغرام»، في الوقت الذي نشر فيه صورة للفقيد، وعلّق عليها قائلاً «وداعاً يا أمير الإنسانية، خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في ‫الكويت‬ الحبيبة، وكل الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع». وأضاف «اللهم يمّن كتابه وهوّن حسابه، وارحمه».

بدورها، النجمة الإماراتية أحلام، سارعت إلى تقديم أخلص وأصدق تعازيها في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، كما نشرت أحلام صورة للأمير الراحل، معلّقة بالقول «اللهم إن والدنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم أكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»، وأضافت «اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال، إنك أنت الغفور الرحيم». وكتب المنتج والفنان الإماراتي أحمد الجسمي على صفحته الرسمية على «تويتر»، قائلاً «ورحل أمير الإنسانية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جنانك، إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاؤنا لأهلنا الشعب الكويتي». فيما قال الدكتور حبيب غلوم، على صفحته الرسمية على «تويتر»: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في ذمة الله، تعازينا للكويت وأهلها وزملائنا الفنانين»، وأضاف «عظّم الله أجوركم، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى، ويصبر قلوبكم وقلوبنا...».

بدوره، وفي عزاء الراحل، كتب سفير الألحان، الفنان الإماراتي فايز السعيد، على صفحته الرسمية على «إنستغرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمير الإنسانية في ذمة الله.. الله يصبرنا على فراقك»، فيما نشرت الممثلة هيفاء حسين، على صفحتها الرسمية على «تويتر»، صورة للأمير الراحل، معلّقة «لا حول ولا قوة إلا بالله.. عظّم الله أجركم يا أهل الكويت بوفاة الوالد أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح».

أما الفنانة الإماراتية فاطمة زهرة العين، فتوجهت برسالة عزاء إلى الشعب الكويتي في فقيدهم، عبر صورة نشرتها على صفحتها الشخصية على «إنستغرام» للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معلقة بالقول «إنا لله وإنا إليه راجعون.. عظّم الله أجركم يا أهل الكويت».

من ناحيتها، لم تتوان الفنانة الإماراتية المعتزلة، سميرة أحمد، عن التعبير عن بالغ أسفها برحيل «أمير القلوب»، فسارعت إلى الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وذلك عبر صورة نشرتها للمغفور له، معلّقة «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وثبته بالقول الثابت وأسكنه فسيح جناتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أمير القلوب في ذمة الله».

وبكلمات مفعمة بالأسى والحزن، عبّر الفنان الإماراتي حبيب الياسي، عن عمق الفجيعة التي أصابت الجميع بوفاة الراحل أمير الإنسانية، قائلاً «إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جنات الخلد يا أمير الإنسانية، عظّم الله أجركم يا أهل الكويت الحبيبة. عظّم الله أجر الخليج كله في فقيده الغالي».

حسين الجسمي:

«وداعاً يا أمير الإنسانية، خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في ‫الكويت‬ الحبيبة، وكل الأمة العربية والإسلامية».

أحمد الجسمي:

«رحل أمير الإنسانية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جنانك.. عزاؤنا لأهلنا الشعب الكويتي».

حبيب غلوم:

«أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

في ذمة الله.. تعازينا للكويت وأهلها وزملائنا الفنانين».

- فقيد الكويت والعرب عُرف بأفضاله الإنسانية وعطاءاته.

- صباح الأحمد الجابر الصباح كان داعماً للثقافة والفنون.

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