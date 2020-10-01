1616 ترشيحاً تستقبلها جائزة الشيخ زايد للكتاب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب 1616 ترشيحاً لدورتها الـ15 حتى الآن.

وشهد فرع «المؤلِّف الشاب» العدد الأعلى من الترشيحات إذ بلغ 2934، فيما استقبل فرع «الآداب» 2702 من الترشيحات منذ فتح باب الترشّح في الأول من يونيو الماضي.

وكانت لجنة القراءة والفرز قد عقدت 21 اجتماعاً افتراضياً في مطلع أغسطس الماضي، لمراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمة، وستستمر اللجنة في اجتماعاتها حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، ليصدر بعدها الإعلان عن القوائم الطويلة في نوفمبر المقبل لإرسالها إلى لجان التحكيم.

وقال الأمين العام للجائزة، الدكتور علي بن تميم: «تجيء اجتماعات لجنة القراءة والفرز المكثفة والمتصلة للتعرف الى الأعمال المقدمة ومدى مطابقتها للشروط الخاصة بالجائزة، في سياق علمي يقرأ هذه الكتب، ويسعى لاختيار قائمة طويلة لكل فرع من فروع الجائزة من بينها، ضمن معايير تتسم بالوضوح والموضوعية».

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