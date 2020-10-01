2000 عمل في «فنون العالم دبي».. تحت شعار «حرّر ذهنك»

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تحت شعار «حرّر ذهنك»، يعود معرض فنون العالم دبي، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، التي تقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، في الثامن من أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، ليكون أول فعالية بارزة خلال هذا الموسم.

وستحتفي نسخة 2020 من المعرض بمختلف أشكال الفن، من خلال مجموعة واسعة من الأعمال الفنية تزيد على 2000 عمل فني، ويُقدم هذه المجموعة من الأعمال الفنية 120 من الفنانين المستقلين والمعارض الفنية من أكثر من 25 دولة، بما في ذلك 50 فناناً ومعرضاً عالمياً سيتوافدون للمشاركة في المعرض، من الهند وإيطاليا واليابان وغيرها من دول العالم.

وتأتي النسخة السادسة من فنون العالم دبي، التي ستقام تحت شعار «حرّر ذهنك» وتستمر ثلاثة أيام، في فترة تشهد تزايد شعبية الأعمال الفنية في المجتمع بأسره. وفي ظل توجه الناس من مختلف أنحاء العالم للفن ملاذاً إبداعياً، خلال الأشهر القليلة الماضية، يسعى معرض فنون العالم دبي إلى تعزيز هذا الاهتمام المتزايد بالفن، من خلال استضافة مجتمع الفنون العالمي في مركز دبي التجاري العالمي.

وصمم هذا المعرض، الذي يشمل مختلف أنواع الفنون واللايف ستايل، بشكل يلبي مختلف أذواق عُشاق الفن المحترفين والمبتدئين في هذا المجال على حد سواء، إذ يضم المعرض مشاركات متنوعة بدءاً من الفنانين الإماراتيين الناشئين، ومروراً بمُبتكري صيحات الأزياء، ووصولاً إلى محترفي الفن التعبيري التجريبي والفن الحضري وخبراء التصوير الفوتوغرافي.

أنشطة عائلية

إلى جانب الأعمال الفنية المميزة، سيحتفي المعرض بعودة أبرز الفعاليات مع مجموعة من الأنشطة العائلية التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، ضمن بيئة آمنة ومنضبطة من حيث عدد الحضور، وخاضعة لأعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية.

من ناحيتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «كانت الفنون ملاذاً للناس في جميع أنحاء العالم هذا العام، وبدورنا نحرص على تعزيز هذه الطاقة والحماسة في نسخة هذا العام من معرض فنون العالم دبي، الذي ينعقد تحت شعار: حرّر ذهنك»، وأضافت: «يهدف المعرض إلى تعزيز الترابط بين الفنانين العالميين وتحفيز مستويات الإبداع وحب الاستكشاف لديهم».

جداريات وحرير

بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة عام 2019 من معرض الفن الحضري دبي، تعود الفعالية هذا العام من خلال استضافة 10 فنانين من معرض «فانداليست آرت» لينفذوا الرسومات الجدارية الحية وطباعة الشاشة الحريرية على أرض المعرض.

كما سيعرض «فانداليست آرت»، الحائز جائزة أفضل معرض فني ضمن فعاليات فنون العالم دبي 2019، مجموعة من أعمال فنون الشارع والفنون الحضرية للبيع.

تحت الأضواء

بمشاركة 120 فناناً ومعرضاً فنياً هذا العام، ستسلط النسخة السادسة من معرض فنون العالم دبي، الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية والتجارب من مختلف المجالات والأنماط، وتشمل قائمة الجهات العارضة في هذا الحدث مجموعة من الفنانين الناشئين الذين يشاركون للمرة الأولى، بالإضافة إلى المعارض الفنية والفنانين المستقلين المحترفين والحائزين جوائز.

كما سيضم المعرض جدار «الكشف عن الأعمال الإبداعية» المخصص لعرض كيفية اكتشاف الفنانين لإلهاماتهم الداخلية خلال فترة الجائحة العالمية، ما أسهم في إبداعهم أعمالاً فنية مميزة تعكس تجاربهم الشخصية مع «كوفيد-19».

وسيكون إدريس بي، النحّات الفرنسي ذو الأصول التونسية، أحد أبرز الوجوه المشاركة في المعرض، بمنحوتاته ذات الإصدار المحدود للأشكال الحيوانية، التي تتميّز بأحجامها المتناسبة مع الحجم الحقيقي للحيوانات وأشكالها متعددة الأضلاع.

من ناحيتها، تُثبت الفنانة فرح ملحس أن الاستسلام ليس ضمن قاموس مفرداتها، لاسيما بعد أن تعرض معرضها الفني، الذي يحتوي على كل أعمالها، للتدمير الكامل جراء الانفجار الأخير الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت، ورغم الفاجعة حملت أدواتها من جديد وأبدعت مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة لتسليط الضوء على أسلوب الوسائط الفنية المتنوعة.

إجراءات للسلامة

حفاظاً على سلامة الزوار، وبالانسجام مع القواعد والإرشادات الحكومية، اعتمد القائمون على الفعالية مجموعة من التدابير، التي يجب الامتثال لها أثناء المعرض للحفاظ على مبادئ التباعد الاجتماعي، مثل إجراء عمليات التعقيم المنتظمة وتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل واضح.

120

فناناً ومعرضاً من 25 دولة.

مشاركات متنوعة بدءاً من الفنانين الإماراتيين الناشئين، مروراً بمُبتكري الأزياء، ووصولاً إلى محترفي الفن التجريبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news