«دبي للثقافة»: حي الفهيدي منصة مثالية لاحتضان المعارض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير حي الفهيدي، ناصر جمعة بن سليمان، أن «المعلم التاريخي والحضاري الذي يختزن ماضي دبي العريق، ويعكس حاضرها النابض بالحيوية، يُعد منصة مثالية لاحتضان المعارض التي تسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً ثقافياً عالمياً تجتمع فيه إبداعات العالم».

وأضاف بن سليمان، خلال اختتام فعاليات معرض «تغير» الذي استضافه مركز «عكاس» للفنون البصرية بمقره في حي الفهيدي: «كان من دواعي سرورنا في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أن ندعم المعرض الذي أتاح للجمهور والمهتمين بالفنون البصرية الفرصة للاطلاع على أحدث أعمال فنية محلية بطابع معاصر، وقيم الإيجابية والأمل التي تسعى لنشرها خارج إطار العزلة الذي فرضته جائحة (كورونا)».

واعتبر أن «المعرض الذي نظم بين الثالث و24 من الشهر الجاري إثراء لمكونات المشهد الثقافي في دبي والحركة الإبداعية بالإمارات، وعكس النسيج المجتمعي في الإمارة التي تحتضن أكثر من 190 جنسية من حول العالم تعيش على أرضها، إذ ضم أعمالاً إبداعية متعددة المدارس الفنية». ويعد «تغير» أول معرض فني يتم تنظيمه بعد تخفيف قيود «كورونا».

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