ألمانيا: مساعدة «مليونية» عاجلة إلى «الفن المعاصر»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت وزارة الثقافة الألمانية، أن معارض الفن المعاصر في ألمانيا ستحصل على 16 مليون يورو، مساعدة عاجلة من حزمة الإغاثة المخصصة لتداعيات وباء «كورونا» تحت اسم «بداية جديدة للثقافة» من جانب الحكومة الاتحادية.

وقالت وزيرة الثقافة الألمانية مونيكا جروترس لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، أمس: «نسعى إلى حصول الفنانين من جميع أنحاء ألمانيا على فرصة»، موضحة أنه من المقرر عرض الأعمال الفنية في ما بعد بمعارض.

وبحسب الصحيفة الألمانية، تراوح قيمة الدعم بين 5000 و35 ألف يورو. وستقرر لجنة تحكيم مستقلة بشأن عملية المنح. وكانت الحكومة الألمانية مهدت الطريق لحزمة المساعدات المخصصة للمشهد الثقافي، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار يورو من أجل دعم مؤسسات ثقافية في ظل أزمة «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news