جائزة البردة إلى 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة البردة، التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب، عن تأجيـــل دورة عام 2020 بسبب الأوضاع الصحية الناجمة عن «كوفيد-19»، وسيتم فتح باب التقديم على النسخة الـ16 من جائزة البردة في شهر يناير من العام المقبل.

وأُطلقت جائزة البردة في 2004 احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، وعلى مدى 16 عاماً رسّخت الجائــزة مكانتها كمنصة إماراتية عالمية تحتفي بالتنوع في الثقافة الإسلامية وممارساتها الجمالية، تكريماً للإبــــداع المتميز في الأنماط الفنية الإسلامية التقليدية، وتقديراً للغة العربية وجمالياتها، وتختص باستقطاب مشاركة الشعراء والخطاطين والفنانين الذين ألهموا في أعمالهم بالســــيرة النبوية الشريفة، وقد بلغ عدد من احتفت بهم الجائزة حتى عام 2018، أكثر من 300 فائز تقديراً لعملهم المتميز.

وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالفنون الإسلامية كمدخل للتواصل الثقافي مع العالم وكجزء من التراث الإنساني، وإبراز قيم ومبادئ التسامح من خلال الاحتفاء بجماليات الفنون الإسلامية، وتحفيز وتنويع المشاركات من متميزين ومبدعين في مجالات الفنون الإسلامية التقليدية والشعر حول العالم، والتي تعكس التنوع الثقافي والفكري في العالم الإسلامي.

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