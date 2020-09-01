الأرشيف الوطني ينظم برنامجاً وطنياً لدعم المواهب الطلابية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم الأرشيف الوطني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برنامجاً حافلاً بالورش والمحاضرات التثقيفية الوطنية، في إطار المبادرة الوطنية «كتّاب الخمسين»، الموجهة إلى طلبة المدارس في دولة الإمارات، وتستهدف هذه المبادرة تقديم الدعم المعرفي اللازم لدعم المواهب الطلابية، في سبيل اكتشاف 50 كاتباً موهوباً. وينطلق الأرشيف الوطني، في شراكته مع وزارة التربية والتعليم في هذه المبادرة، من دوره الوطني، وحرصه على التنشئة الوطنية السليمة للطلبة، والتنمية المعرفية المستدامة للجيل. ونفذ الأرشيف الوطني، في شهري يوليو وأغسطس 2020، برنامجه التدريبي والتعليمي والتثقيفي، الموجه إلى الطلبة في المرحلة الراهنة، التي يراعي فيها أبناء المجتمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، بنظام «التعلم عن بُعْد»، وبما يتوافق مع توجيهات وزارة التربية والتعليم للقطاع التعليمي في الدولة.

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