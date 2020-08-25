71 فناناً عربياً في معرض فني عن بُعْد بالعراق

المصدر: بغداد - د.ب.أ

يختتم فنانون من ست دول عربية، في 30 أغسطس الجاري، مشاركتهم بالمهرجان التشكيلي السنوي، لجمعية كهرمانة للفنون، بالعاصمة العراقية بغداد، والذي أقيمت دورته هذا العالم بشكل افتراضي.

وعرضت أعمال الفنانين المشاركين، في إطار التدابير المتخذة ببلدان العالم، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة جمعية كهرمانة للفنون، الفنانة ملاك جميل، إن 71 عملاً فنياً لـ71 فناناً وفنانة، شاركوا بالمعرض الذي انطلقت فعالياته هذا الأسبوع، لافتة إلى أن موضوعات الأعمال الفنية المشاركة تنوعت بين تجسيد لقضايا الإنسان المعاصرة، وتمسك البشر بالحياة في ظل جائحة كورونا، بجانب الحنين إلى الماضي، عبر تقديم أعمال تجسد العمارة القديمة، والخطوط والزخارف الإسلامية، بجانب الحروب والصراعات الإنسانية، والطبيعة وقضايا المرأة والطفولة.

وأشارت إلى أن المعرض سينتقل ليعرض، مجدداً، بالسفارة العراقية في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 15 وحتى 21 ديسمبر المقبل.

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