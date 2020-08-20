مؤسسة العويس الثقافية تحيي ذكرى حبيب الصايغ بـ «وردة الكهولة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة «الفائزون»، كتاب جديد بعنوان «وردة الكهولة» للشاعر الإماراتي الراحل حبيب الصايغ (1955-2019)، وهو تقليد اتبعته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إذ تنشر كتاباً لكل فائز يجائزتها.

وكان الراحل حبيب الصايغ قد فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية (حقل الشعر) في الدورة الـ14 (2014-2015)، وجاء في حيثيات الفوز حسب لجنة التحكيم: «قررت اللجنة منح الجائزة للشاعر حبيب الصايغ، لكونه أحد روّاد الحداثة الشعرية في الخليج العربي، ولجهوده في تجديد شكل القصيدة وإيقاعاتها ومضامينها، بأنماطها الثلاثة (العمود، التفعيلة، والنثر)، فجعلها مرايا شعرية نُبصر من خلالها مكابدات الإنسان العربي أنّى كان، وأخرجها من محليتها إلى رحابة الهم الإنساني العام.

ويتزامن إصدار هذا الكتاب الشعري بمناسبة مرور سنة على رحيله، الذي صادف يوم 20 أغسطس 2019، عن 64 عاماً. ويعدّ كتاب «وردة الكهولة» من الكتب الشعرية المميزة لحبيب الصايغ، وأصدرت مؤسسة العويس طوال السنوات الماضية عشرات الكتب النافذة للفائزين، وفي المقابل أصدرت كتباً أخرى في السلسلة ذاتها خص بها مؤلفوها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كإصدار أول.

يشار إلى أن الصايغ من مواليد أبوظبي عام 1955، وحصل على إجازة الفلسفة عام 1977، كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن. عمل في مجالي الصحافة والثقافة.

20

أغسطس 2019 رحل الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ.

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