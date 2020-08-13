نادي «كلمة» يحتفي بأبطال الخطوط الأمامية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

خصص نادي «كلمة» للقراءة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جلسات مبادرة «نقرأ للأطفال»، خلال شهر أغسطس الجاري، للاحتفاء بأبطال الخطوط الأمامية، تكريماً للجهود والتضحيات التي يبذلها الأطباء والممرضون ورجال الشرطة والإعلاميون، في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

يهدف النادي، من خلال المبادرة، إلى تشجيع الأطفال للإقبال على المطالعة وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية، إذ يستضيف نادي «كلمة» مجموعة من أصحاب الاختصاص، خلال جلسات افتراضية لقراءة قصص باللغة العربية.

وتنطلق جلسات «نقرأ للأطفال» لهذا الشهر مع قصة «ثق بنفسك»، التي يقرأها الدكتور خالد العوضي غداً، تليها قصة «سعفة سيف» بصوت العقيد الدكتور جمال النقبي، في 21 أغسطس الجاري، بينما تروي الممرضة فاطمة الراشدي قصة «الأمير الضفدع» في 28 الجاري، قبل أن تختتم الإعلامية مريم فكري الجلسات مع قصة «رحلات غالفير» في الرابع من سبتمبر المقبل.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «إن أبطال الخطوط الأمامية هم منارة تلهم أفراد المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية، فهم الجنود المجهولون الذين يعملون ليل نهار لحماية مجتمعنا من مختلف أنواع المخاطر، على رأسها خطر فيروس (كورونا) المستجد».

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