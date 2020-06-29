«الشارقة للكتاب» تطلق «نادي القراء» لجمهور العالم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ضمن جهودها الرامية لترسيخ الكتاب كركيزة أساسية في بناء المجتمع، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة «كورونا»، أطلقت هيئة الشارقة للكتاب «نادي القرّاء» (عن بُعد)، الذي يستضيف سلسلة جلسات حوارية مع نخبة من الكتّاب، للحديث عن واحد من مؤلفاتهم في نقاش مفتوح مع جمهور قرائهم من مختلف بلدان العالم.

وتستضيف الجلسة الأولى، التي تديرها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، الكاتب الأميركي جوزيف فايندر، ليناقش كتابه، «هاوس أون فاير»، حيث يمكن للراغبين في المشاركة، الانضمام على منصة التواصل الافتراضي، عبر الرابط: https:/‏/‏bit.ly/‏2Zn3i5k، في تمام الساعة السابعة من مساء الثاني من يوليو المقبل.

وقالت مديرة المعارض والمهرجانات في الهيئة، خولة المجيني: «تأتي هذه الجلسة ترجمة لمساعي الهيئة في تعزيز المشروع الثقافي في الشارقة، من خلال تمكين أفراد المجتمع وتوسيع آفاقهم وإثراء معارفهم، وتأكيداً على أن الثقافة والكتب تملكان كل الخيارات والحلول للانتصار على الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، نظراً إلى انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أن هذه الأنشطة تمثل متنفساً ثقافياً ثرياً لمختلف أفراد المجتمع، وفرصة لمحبي القراءة لمقابلة كتّابهم المفضلين، لتشجيعهم على مواصلة القراءة، والتعرف إلى الإصدارات الأدبية المختلفة».

وأوضحت أن «نادي القراء» (عن بُعد)، يشكّل خارطة أدبية تجمع كبار المؤلفين، مع عشاق الكتب على منصة واحدة نابضة بالثقافة والحياة، وتتيح لهم المشاركة في المناقشات الأدبية، وتبادل الأفكار والآراء، وفتح النوافذ على وجهات النظر المختلفة، معربة عن شكرها على تعاون الكاتب فايندر في مبادرة الهيئة الجديدة، التي يتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من القراء وجمهور الثقافة من الإمارات ومختلف بلدان العالم.

ويأتي كتاب «هاوس أون فاير» ضمن سلسلة مؤلفات «نيك هيلر»، بطل القصة الشهيرة للكاتب جوزف فايندر، حيث تعد خياراً مواتياً لعشاق الروايات البوليسية الزاخرة بالأحداث، والإثارة، والألغاز المشوقة، إذ تشير آراء القرّاء على الإنترنت، إلى أنها تحمل الكثير من المتعة، سواء تمت قراءتها وحدها أو ضمن سلسلة المجموعة الكاملة.

الجلسة الأولى تستضيف الكاتب الأميركي جوزيف فايندر.

متنفس ثقافي لأفراد المجتمع، ولمقابلة كتّابهم المفضلين.

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