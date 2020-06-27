اتهام 6 أشخاص بسرقة لوحة بانكسي في باريس

المصدر: باريس - أ.ف.ب

وجه الاتهام إلى ستة أشخاص للاشتباه في سرقتهم عام 2019 لوحة منسوبة إلى بانكسي من مسرح باتاكلان في باريس عثر عليها قبل فترة قصيرة في إيطاليا، ووضعوا في الحبس.

وأوضح مصدر الشرطة اليوم السبت أن الأشخاص الستة أوقفوا الثلاثاء الماضي في مقاطعات عدة في حنوب فرنسا ووسطها وشرقها.

ووجهت إلى شخصين تهمة السرقة ضمن عصابة منظمة، فيما اتهم الأربعة الآخرون باخفاء مسروقات. وأوقف الستة مؤقتاً.

وكان العمل المنسوب لفنان الشارع البريطاني الأشهر بانكسي قد رُسم على باب خلفي في قاعة باتاكلان بباريس تحية للضحايا الـ90 الذين سقطوا فيها في هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وسُرق العمل مع الباب الذي رسم عليه في يناير 2019. وعٌثر على الباب المسروق في مزرعة ريفية في أبروتسو في عملية مشتركة للشرطتين الإيطالية والفرنسية.

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