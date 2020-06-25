«قصر الوطن» على لائحة «الوجهة الثقافية الرائدة في الشرق الأوسط 2020»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

رشحت جوائز السفر العالمية «قصر الوطن» لجائزة «الوجهة الثقافية السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2020»، وتُعنى هذه الجوائز بتكريم التميز والاحتفاء به في جميع قطاعات صناعة السياحة والسفر العالمية.

ويأتي هذا الترشيح لهذه الجائزة المرموقة إشادة بتميز «قصر الوطن» صرحاً معمارياً وحضارياً فريداً، فضلاً عن نجاحه في ترسيخ مكانته على المستويين الإقليمي والدولي منذ افتتاح أبوابه أمام الجمهور في مارس 2019. ويمكن للجمهور التصويت لـ«قصر الوطن» عبر الموقع الإلكتروني: www.worldtravelawards.

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