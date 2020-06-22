12 متحفاً ومنطقة أثرية جاهزة لاستقبال السياح في مصر

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، إن هناك 12 متحفاً ومنطقة أثرية جاهزة لاستقبال السياح، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل التدابير الخاصة بافتتاح المتاحف والمناطق الأثرية الـ12 أمام السياح، فور عودة حركة الطيران إلى طبيعتها. وأضاف وزيري، أمس، أن المناطق التي جرى تجهيزها لاستقبال السياح مجدداً، هي أهرام الجيزة، ومنطقة آثار القلعة، بجانب المتحف المصري في التحرير، والمتحف الإسلامي، والمتحف القبطي، بجانب متحف الأقصر، ومعبدَي الكرنك وحتشبسوت، ومقابر وادي الملوك بشرق مدينة الأقصر وغربها، ومعابد فيلة وأبوسمبل الكبير وأبوسمبل الصغير في محافظة أسوان.

ولفت إلى أنه جرى بالفعل إعادة افتتاح متحف الغردقة أمام السياح مجدداً، في 18 يونيو الجاري.

وكان المجلس الأعلى للآثار المصرية، قد اعتمد، خلال اجتماعه الأخير، برئاسة وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، عدداً من الاشتراطات والضوابط لإعادة فتح المواقع والمتاحف الأثرية للزيارة، في المحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى، قبيل عودة افتتاح المواقع الأثرية كاملة بشكل تدريجي، إذ سيفتح متحف مطروح أواخر الشهر الجاري.

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