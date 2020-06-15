مبادرة «الفجيرة تبدع» تدعم الموهوبين

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مبادرة رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «الفجيرة تُبدع»، تستمر حتى 12 يوليو المقبل، في إطار احتفالاتها بمرور 30 عاماً على تأسيسها.

وتهدف المبادرة إلى دعم المبدعين للاستمرار في الممارسة الإبداعية، وتشجيع الموهوبين أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم على تقديم محتوى فني وثقافي ومعرفي على الشبكات الرقمية، مقابل جوائز مالية لأفضل المشاركات.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الظنحاني، إن الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجمعية خلال الـ30 عاماً الماضية أسهمت في بناء مجتمع وبيئة معرفية فاعلة ومستدامة، مشيراً إلى أن البرامج والمبادرات والورش والدورات التي دأبت الجمعية على تنظيمها بصورة مستمرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي في إمارة الفجيرة والدولة بشكل عام. وأكد الظنحاني حرص جمعية الفجيرة الثقافية على بث رسائل التفاؤل والأمل والإيجابية بين مختلف فئات المجتمع في ظل الظروف الراهنة، من خلال إلهامهم لتقديم نتاجات ثقافية إبداعية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والارتقاء بالقيم الإنسانية النبيلة.

من ناحيتها، أوضحت مديرة الشؤون الثقافية في الجمعية مديرة «الفجيرة تبدع»، سلمى الحفيتي، أن المبادرة التي تطلقها الجمعية احتفاءً بمرور ثلاثة عقود على تأسيسها، تسعى لإبراز المنجز الحضاري والتنوع المجتمعي والخصائص الفريدة، التي تتميز بها الفجيرة كإمارة تحتفي بالإبداع في جميع أشكاله، لافتة إلى أن المبادرة ستكون منصة حاضنة لكل المواهب الفنية والأدبية على اختلافها.

وأشارت إلى أن أبواب المشاركة تظلُ مفتوحة لكل من يجد في نفسه الكفاءة الإبداعية، من خلال نشر إبداعاته في شتى المجالات الأدبية والفنية، في الحساب الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ #الفجيرة_تبدع.

30 عاماً على تأسيس جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية.

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