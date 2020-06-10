5000 مستفيد من محاضرات الأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقطب الأرشيف الوطني أكثر من 5000 مشارك في محاضراته المتنوعة التي قدمها في مرحلة «العمل عن بُعد»، بسبب اجتياح جائحة «كوفيد-19».

وتتصل محاضرات الأرشيف الوطني بمهامه وتخصصاته، إذ تسهم في تعزيز الهوية الوطنية ومشاعر الانتماء للوطن والولاء، وتعزيز الحسّ الوطني والمجتمعي لدى المشاركين.

وركّزت محاضرات الأرشيف الوطني على أهمية الوعي في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل على الاستجابة لسياسة الدولة في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، مؤكدة أهمية الاستجابة السليمة والالتزام الصحيح في تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة «كوفيد-19»، ثم ناقشت المحاضرات موضوعات وطنية متنوعة.

وجاءت محاضرات الأرشيف الوطني في هذه المرحلة تأكيداً على أهمية الدور الوطني الذي يؤديه في هذه المرحلة على صعيد التعريف بتاريخ الإمارات وتراثها، والتلاحم بين أبناء المجتمع، وتعزيز منظومة الأخلاق والقيم في المجتمع، لما لها من دور في بناء الأمم وتشييد الحضارات الإنسانية. وناقشت المحاضرات أيضاً أهمية التغلب على التحديات، واتباع أفضل الممارسات في ظل الظروف العصيبة، وسلطت الضوء على إجراءات العمل في ظل أزمة «كوفيد-19».

وحثت محاضرات الأرشيف الوطني على الاستجابة الواعية من أجل خدمة الأهداف الوطنية السامية، والسعي الدائم لصيانة المنجزات والمكتسبات على ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في تنشئة وتمكين الأجيال المتسلحة بالعلم، والقادرة على مواصلة البناء والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتطرقت المحاضرات أيضاً إلى العادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي قديماً.

وقدم المحاضرات مستشارون وخبراء ومختصون، من بينهم الدكتورة عائشة بالخير، والمحاضر محمد إسماعيل عبدالله.

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