21 قصة في كتاب «شيوخنا قدوتنا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الطلبة الفائزين في النسخة السادسة من مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» لعام 2019 - 2020، وبُث الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي لمكتبات أبوظبي، حيث جرى تكريم 21 فائزاً.

واختارت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 21 قصة فائزة لإصدارها في كتاب تحت عنوان «شيوخنا قدوتنا»، تحمل جميعها أسماء الطلاب والطالبات الفائزين وأسماء مدارسهم، كما قامت الفنانة، أمينة العمراني، بتصميم الرسوم التوضيحية للكتاب، الذي سيتم توزيعه على جميع المدارس في إمارة أبوظبي.

يمثل الكتاب النسخة المطبوعة الخامسة لمسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»، التي نجحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلالها في دعم المواهب الكتابية للطلبة، وتعزيز اللغة العربية، عبر مواصلتها الاستثمار الاستراتيجي في الجيل الجديد، بما يسهم بشكل فاعل في إثراء المشهد الثقافي العام.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «تسلّط مسابقة (الكاتب الصغير في الكتاب الكبير) الضوء على المواهب الأدبية للطلبة، وتنمي حب القراءة والاطلاع والتأليف، التي تسهم بدورها في تعزيز مكانة اللغة العربية، وتنمي ثقافة الاطلاع والقراءة لدى جيل المستقبل، حيث تعمل على تحفيز الطلبة وتشجعهم على كتابة القصص الهادفة التي تثري الخيال والإبداع الأدبي، من خلال التنافس الإيجابي والمثمر بينهم».

وأضاف: «نفخر بهذا النتاج الأدبي الذي يوثق كتابات الطلبة الإبداعية عن موضوعات تتناول مبادئ وقيم قيادتنا الحكيمة، إلى جانب موضوعات عن الهوية الوطنية، ونعمل على إيصالها للقراء لتكون منارة للجيل الجديد، وحافزاً يشجع الطلبة من جميع الأعمار على تنمية مواهبهم الأدبية، وإيصال أفكارهم الملهمة التي اقتبسوها من قيادتنا الرشيدة، ليكملوا الطريق على خطى شيوخنا ومبادئهم وأفكارهم الخلاقة».

الجدير بالذكر أن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أصدرت، العام الماضي، أول كتاب مسموع عن المسابقة، فيما تعمل حالياً على طباعة إصدارات المسابقة بلغة «برايل» ضمن مساعيها لتوفير مصادر معرفية لأصحاب الهمم.

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