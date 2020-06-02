آخر شهود الحرب العالمية الثانية في «ناشيونال جيوغرافيك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تخصص مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» مساحة لـ«آخر الشهود على الحرب العالمية الثانية». ويكشف هذا العدد في تحقيقه الرئيس عن شهادات حية تفيض بالألم والأسى، يُدلي بها رجال ونساء بلغوا اليوم من العمر أرذله، وعاشوا في شبابهم أحداث الحرب العالمية الثانية. إنها شهادات على وقائع مثيرة لم نسمع بها من قبل في كل المرويات عن هذه الحرب الأفظع في التاريخ الحديث على الإطلاق، والتي وضعت أوزارها قبل 75 عاماً من عامنا هذا، بعد أن حصدت أرواح ملايين البشر، أكثرهم من المدنيين الأبرياء.

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