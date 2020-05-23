4 فنانين يشاركون في «نقرأ للأطفال»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من الفعاليات الافتراضية، ضمن مبادرة «نقرأ للأطفال» التي ينظمها نادي كلمة للقراءة، بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب الذين علقت أصواتهم في الذاكرة من خلال دبلجة وتقديم أصوات أبرز شخصيات المسلسلات الكرتونية، مثل «عدنان ولينا»، و«الرجل الحديدي»، و«سنان»، و«مغامرات نحّول». تهدف المبادرة إلى تشجيع الأطفال وتحفيزهم على القراءة، وجعلها قيمة راسخة وجزءاً من تفاصيل عاداتهم الحياتية، إذ ستتم قراءة القصص المشوقة في جلسات افتراضية بأصوات الفنانين والنجوم، تصاحبها مؤثرات بصرية وخلفيات موسيقية مميزة.

تضم المبادرة أربع جلسات قرائية، تُقدَّم خلالها أربع قصص للأطفال بأصوات كل من النجم الإماراتي فايز السعيد، والفنانة العراقية إلهام أحمد، والنجم العراقي فلاح هاشم، والفنانة التونسية مي جلاصي، وتُبث جلسات القراءة على حسابات «كلمة» على التواصل الاجتماعي، كل يوم جمعة خلال شهري مايو ويونيو، الساعة الخامسة عصراً.

وقرأ الفنان فلاح هاشم، أمس، كتاب «خبز الغيوم» للكاتبة بيك هي - نا، أمّا كتاب «التمساح اللطيف» للمؤلفة لوِشيا بانسياري فسيستمع إليه الأطفال بصوت الفنان فايز السعيد، فيما تقرأ مي جلاصي كتاب «بيت الفأر موريس» من تأليف إنغريد شوبرت، وديتر شوبرت، وتقرأ إلهام محمد كتاب «الذئب الذي سقط من الكتاب»، تأليف تييري روبرشت.

وتأتي مبادرة «نقرأ للأطفال» ضمن سلسلة الأنشطة التي ينظمها نادي كلمة للقراءة، بهدف ترسيخ مكانة اللغة العربية، قراءةً وكتابةً، والتي تتضمن برامج وفعاليات وورش عمل يهدف إلى تنشئة أجيال تتخذ من المعرفة سبيلاً نحو التنمية المستدامة. ومن المقرر أن تقرأ إلهام أحمد «الذئب الذي سقط من الكتاب» يوم الجمعة المقبل، وفايز السعيد كتاب «التمساح اللطيف» في الخامس من يونيو المقبل، ومي جلاصي «بيت الفأر موريس» في 12 يونيو المقبل.

الجلسات تبث على حسابات «كلمة» على مواقع التواصل الاجتماعي.

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