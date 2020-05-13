إرجاء بينالي باريس للفنون إلى 2021

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أرجئت الدورة الـ32 لبينالي باريس، وهي ملتقى فني دولي كبير لمدة سنة إلى سبتمبر 2021، بسبب «المخاطر الصحية» الناجمة عن وباء «كوفيد-19»، مع مجيء كثير من المشاركين من العالم بأسره. وقال رئيس البينالي، جورج دو جونكير، إن «الوضع الصحي لا يسمح بجمع آلاف التجار والمهنيين والزوار». وكان أكثر من 85 تاجر فنون قد أكدوا مشاركتهم في دورة سبتمبر المقبل.

وأوضح المنظمون أن كثيرين من التجار قد أكدوا نيتهم المشاركة في 2021، مشيرين إلى أنهم يعملون على «سلسلة من الأحداث عبر الإنترنت في 2020». وأسس البينالي في الخمسينات، وكان معروفاً باسم «معرض تجار العاديات»، وبات يقام سنوياً منذ عام 2017.

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