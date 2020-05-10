لقضاء عطلة «بدون كورونا».. الجبل الأسود تروّج لنفسها

المصدر: بودغوريتشا - د.ب.أ

تروج مونتنيغرو (الجبل الأسود) لنفسها كوجهة لقضاء العطلات، إذ لن يعد وباء كورونا يشكل تهديداً قريباً.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي ستستعد لموسم السياحة في الأسابيع المقبلة.

وغرد رئيس الوزراء دوسكو ماركوفيتش اليوم الأحد: «مونتنيغرو في طريقها لتصبح وجهة #خالية من كورونا!».

وأشارت الحكومة في بودغوريتشا في الآونة الأخيرة إلى أنها تتوقع أن يبدأ موسم العطلات في أول يوليو.

ومن المتوقع أن يعود السائحون بشكل رئيس من الدول المجاورة مثل صربيا والبوسنة والهرسك إلى الجبل الأسود.

وقدم الخبراء مقترحات حول كيفية تنفيذ قواعد الحفاظ على قواعد التباعد للوقاية من كورونا بين الأشخاص على الشواطئ، وفي المجمعات الفندقية.

ولم تسجل مونتنيغرو أي إصابات جديدة بالفيروس لأيام عدة ماضية. وحتى اليوم الأحد، هناك 324 إصابة مؤكدة وتسع وفيات بين سكان الجبل الأسود البالغ تعدادهم نحو 630 ألف نسمة.

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