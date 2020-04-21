«حمدان بن محمد للتصوير» تنتصر لـ «وجوه الأطفال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر مارس 2020، والتي كان موضوعها «وجوه الأطفال». المسابقة شهدت فوز المصور البحريني، جاسم محمد الشاخوري، بجائزة «اختيار الجمهور».

نسخة شهر مارس من المسابقة شهدت اكتساحاً عراقياً إبداعياً، من خلال عدسات المصورين أحمد عبدالأمير لازم، ووضّاء عبدالكريم الصغير، وعلي رحيم، بجانب المصورة السعودية جوهرة سعيد الزهراني، والبحريني جاسم محمد الشاخوري، الفائز بـ«اختيار الجمهور».

وقال المصور البحريني جاسم محمد الشاخوري الفائز بجائزة «اختيار الجمهور»، عن صورته الفائزة: «هذه الطفلة الجميلة أعتبرها مثل ابنتي، التقطت لها الصورة في المنامة عاصمة مملكة البحرين. هذا فوزي الأول لذا له مكانة كبيرة جداً في قلبي، وقد منحني دافعاً كبيراً للمضي قُدُماً في التصوير. كمصور تُلهمني البساطة في الأشياء والتفاصيل التي لا ينتبه إليها معظم الناس».

المصورة السعودية جوهرة سعيد الزهراني، تقول عن صورتها الفائزة: «التقطتُ الصورة في المنطقة التاريخية بجدة، أحب التقاط الصور كثيراً في هذه المنطقة بسبب جاذبيتها البصرية. إنها المرة الأولى التي أفوز بها وقد شعرتُ أن الأرض لا تسعني من الفرح، الفوز سيمنحني حضوراً كمصورة في مجتمعات المصورين وسيمنح صوري آفاقاً أوسع».

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «لوجوه الأطفال تأثير إنساني فريد يكاد لا ينافسه شيء في هذا العالم، إن وجوههم تضجُّ براءة وعفوية وعذوبة، وهي من أكثر العناصر جذباً لعدسات المصورين ومن أصعبها أيضاً، ذلك أن التقاط الصورة الأفضل لا يناله إلا المصور المثابر القادر على الاحتمال والصبر، أما المصور العَجُول فلن يحصل على الأفضل. لقد وصلنا العديد من الصور المميزة، والفوز كان من نصيب الأفضل».

الفائز بجائزة الجمهور: تُلهمني البساطة والتفاصيل التي لا ينتبه إليها الناس.