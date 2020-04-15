«تنين المريخ».. مركبة ناسا ترصد معلومات وأشكالاً مدهشة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

تواصل مركبة ناسا الاستكشافية التي تحلق في مدار كوكب المريخ، إرسال المعلومات واللقطات التي تكشف أشكالاً مدهشة من على سطح الكوكب الأحمر.

وحسب نشرة مرصد المستقبل في دبي أمس، رصدت وكالة ناسا شكل تنين في صورة التقطتها كاميرا جامعة أريزونا «هاي رايز» المثبتة على مركبة ناسا الاستكشافية التي تحلق في مدار المريخ.

وأرسلت المركبة حتى الآن معلومات لا تقدر بثمن عن سطح الكوكب الأحمر منذ وصولها إلى مداره للمرة الأولى في عام 2006.

وغرّد حساب «هاي رايز» على «تويتر» يوم السبت الماضي: «أدرنا هذه الصورة التي تظهر كتلة خفيفة اللون في جنوب غرب منطقة ميلاس تشاسما لأنها من هذا المنظور تشبه تنيناً صينياً أسطورياً».

والتقطت الصورة للمرة الأولى في الرابع من يوليو 2007 من ارتفاع 258 كيلومترات، وهذا ليس أول شكل غير عادي ترصده «ناسا» على سطح المريخ. ففي عام 2018 رصدت كاميرا المسبار ما يشبه شخصية الألعاب الإلكترونية باك مان وهو على وشك ابتلاع إحدى الكرات. وفي العام الماضي رُصدت كثبان رملية على شكل شارة مركبات القتال الفضائية ستارفليت في فيلم ستار تراك.

والقناة الخفيفة الحمراء هي أرضية منطقة ميلاس تشاسما على سطح المريخ، وهو الوادي الضخم الذي يقطع ما يُعتقد أنه بقايا قرار بحيرة قديم.