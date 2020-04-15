«أفينيون المسرحي»: «كورونا» يفرض سيناريو آخر

المصدر: باريس ■وكالات

أعلن منظمو مهرجان «أفينيون»، أحد أهم الملتقيات المسرحية في العالم، عن إلغاء دورته الـ74، بسبب انتشار وباء «كوفيد-19»، بعدما كان مقرراً بين الثالث والـ32 من يوليو المقبل.

وأوضح المنظمون في بيان: «لم تعدّ الظروف متوافرة راهناً لتنظيم الدورة الـ74 بعد الاستماع إلى ما قاله رئيس الجمهورية».

وأشار إيمانويل ماكرون، أول من أمس، إلى استحالة إقامة المهرجانات قبل منتصف يوليو على الأقل. وأضاف مدير المهرجان، أوليفييه بي، ومديره المنتدب، بول روندان: «لقد حافظنا على الأمل قدر الإمكان، لكن الوضع بات يفرض سيناريو آخر. وأصبح من واجبنا الآن المحافظة على مستقبل مهرجان (أفينيون). ويستقطب «أفينيون» في شهر يوليو من كل سنة نحو 700 ألف زائر. ويؤمن المهرجان إيرادات تقدر بنحو 100 مليون يورو للمدينة.

ويتوقع أن يكون الإلغاء كارثياً على آلاف الفنانين والتقنيين، من بينهم كثيرون من العاملين المؤقتين.

ومنذ تأسيسه عام 1947 ألغي المهرجان مرة واحدة في عام 2003 بسبب الخلافات مع العاملين المؤقتين. وكانت فعاليات مهرجان «أفينيون» تحول شوارع المدينة الفرنسية التي تعتبر «عاصمة للمسرح» بامتياز، إلى مسرح كبير في شهر يوليو من كل عام. يشار إلى أن مهرجان العام الماضي افتتحته مسرحية «ارشيتكتور»، التي شارك فيها نجوم من أوساط المسرح الفرنسي. وعرضت المسرحية في باحة الشرف في قصر الباباوات، الذي شهد ولادة المهرجان عام 1947. وتروي مسرحية باسكال رامبير، وهو من أكثر كتاب المسرح الفرنسيين الأحياء انتشاراً في العالم، قصة عائلة فنانين وفلاسفة ومؤلفين موسيقيين ممزقة في صورة مجازية عن أوروبا.

700

ألف زائر، كان يستقطبها المهرجان، الذي يعدّ أحد أهم الملتقيات المسرحية العالمية.