«مسك الحروف».. بين الشعر والمناطق الجمالية

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

بين الشعر والمناطق الجمالية، يواصل برنامج «مسك الحروف»، قناة الشرقية من كلباء، كل يوم جمعة، تسليط الضوء على تجارب الشعراء ولحظاتهم الملهمة، ويجول برفقة المشاهدين حول أهم المعالم السياحية والتاريخية التي تحتضنها كلباء وخورفكان. ويستعرض البرنامج خبرات نخبة من الشعراء والمبدعين الإماراتيين والخليجيين، إلى جانب مجموعة من الضيوف المبدعين أصحاب التجارب والحضور في عديد من المسابقات الشعرية العربية. ويعرّف البرنامج - الذي بدأت القناة بتصوير وبثّ جزئه الثاني - المشاهدين على أبرز المناطق الجمالية والسياحية في المنطقة الشرقية، مثل سدّ الرفيصة، ووادي شيص وغيرهما، مبرزاً مكانتها وعراقتها التاريخية والتراثية، كما يناقش العديد من قضايا الشعر النبطي وتشابكاته وجمالياته. ويحاور البرنامج شعراء وأدباء ومتخصصين في الشعر الإماراتي والخليجي، كما يسلّط الضوء على التجارب الشخصية لهؤلاء المبدعين، وينقلها لما لها من أهمية في التعريف بهذا النوع من الأدب. كما ينقل الملامح الجمالية للمنطقة الشرقية، وما تمتلكه من أصالة تاريخية وتراثية تتجلى في معالمها السياحية المختلفة، التي تعرّف بطبيعة وثقافة العيش لدى أبناء المنطقة. ويستند البرنامج إلى ما تمتلكه دولة الإمارات من إرث في ما يتعلق بالشعر النبطي، الذي يعكس في تجلياته العلاقة الوثيقة التي تربط أبناء الصحراء ببيئتهم ومحيطهم، ويسعى البرنامج - الذي يقدم مساء كل يوم جمعة - إلى تعريف المشاهدين بهذه الثقافة الغنية، ولذا ارتأت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ممثلة في قناة الشرقية من كلباء، أن تبثّ الجزء الثاني من البرنامج ليكون نافذة تعرّف بهذه الأصالة.

- يعرّف البرنامج المشاهدين على أبرز المناطق الجمالية في المنطقة الشرقية.

- «البرنامج» يناقش العديد من قضايا الشعر النبطي وتشابكاته.