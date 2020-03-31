هذا ما يطلبه المستمعون في زمن كورونا

المصدر: استوكهولم - أ.ف.ب

في الوقت الذي يعيش فيه أربعة من كلّ 10 أشخاص من سكّان العالم في العزل المنزلي بهدف الحدّ من انتشار وباء «كوفيد 19»، أفادت منصّة «سبوتفاي» الموسيقية أن ثمة طلباً متزايداً على الأنماط الموسيقية الهادئة والألحان المريحة.

وقالت المجموعة في بيان «مع بقاء المزيد من الناس في منازلهم في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تغيّراً بطرق مختلفة في الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست».

وسجّلت «سبوتفاي» ارتفاعاً في الاستماع إلى الموسيقى «الهادئة»، والتي حدّدها العملاق السويدي بأنها «موسيقى أقل صخباً وإثارة للرقص والحماسة»، بالمقارنة مع التصنيفات الأخرى في قوائم مشتركيها.

أيضاً سجّلت «سبوتفاي» زيادة في المواضيع المرتبطة «بالطبخ والأعمال المنزلية» على قوائم الاستماع عبر وسائل مختلفة مثل الحواسيب والتلفزيونات ووحدات التحكم بالألعاب ومكبّرات الصوت الذكية.

وأشارت المجموعة إلى أن البودكاست الإخبارية تجتذب اهتماماً متزايداً أسوة بالموسيقى، والبودكاست الخاصّة بالأطفال، بالإضافة إلى «الموسيقى التي تساعد على النوم».

وفي الوقت الذي توصي فيه السلطات بالتباعد الاجتماعي في الكثير من البلدان للحدّ من انتشار الفيروس، أشارت المنصّة إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 135% في الاستماع إلى عرض بعنوان «دونت ستاند سو كلوز تو مي» (لا تقف قريباً مني) خلال الأسابيع الأخيرة.