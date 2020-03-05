منظمو «لندن للكتاب»: على مضض ألغينا المعرض

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال منظمو معرض لندن للكتاب، أمس، إنهم ألغوا المعرض، الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل، عقب تصاعد فيروس «كورونا» المستجد في أوروبا.

وقالت هيئة ريد اكسهبشنز المنظمة للمعرض، إنها اتخذت هذا القرار «على مضض»، عقب الأخذ في الاعتبار نصيحة سلطات الصحة العامة والحكومة.

وأضافت المنظمة أنها ألغت المعرض لأن «التداعيات الحقيقية والمتوقعة لفيروس كورونا، أصبحت أكثر وضوحاً في جميع مناحي حياتنا هنا في المملكة المتحدة وأنحاء العالم، إذ يواجه الكثير من الدول المشاركة قيوداً على السفر»، لافتة إلى أن معرض لندن للكتاب سيعود أفضل من ذي قبل عام 2021.

يشار إلى أن العديد من الفعاليات الثقافية قد ألغيت بسبب الخوف من فيروس «كورونا»، وكان آخرها معرض لايبتسيغ الألماني للكتاب، الذي أعلن إلغاؤه أول من أمس.