«سوذبيز لندن» يعرض لفنانين عرب

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يعرض مزاد سوذبيز الشهير مجموعة من الفنون الحديثة والمعاصرة من منطقة الشرق الأوسط، في مزاد لندن في الفترة من 20 إلى 24 الشهر الجاري، في العاصمة البريطانية، حيث تتقدم اللوحات مجموعة أعمال لفنانين عرب، بقيادة لوحة نادرة للفنان المصري محمود سعيد، لم تعرض منذ 60 عاماً، وتسجل ظهورها في المزاد لأول مرة، إلى جانب سبعة أعمال لمحمود صبري، من مجموعة عائلة «التكمه جي»، وأعمال للفنانة الأردنية فخر النساء زيد، والعراقي محمود صبري، وغيرهم من الفنانين المعروفين من إيران وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط.

- لوحة نادرة لمحمود سعيد لم تُعرض منذ 60 عاماً.