النداء الأخير لعشّاق القراءة.. مهرجان الكتاب المستعمل بالشارقة في محطة الختام

المصدر: الشارقة - وام

تواصلت اليوم الجمعة في حديقة النخيل على ضفاف بحيرة خالد بالشارقة أنشطة المهرجان السابع للكتاب المستعمل الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ضمن فعاليات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وتحت شعار «اقتن كتاباً تُنر درباً».

ويتيح المهرجان الذي يختتم غداً لعشّاق القراءة فرصة الحصول على كتب بأسعار زهيدة جداً تبدأ بدرهمين وتصل إلى 20 درهماً.

وقال رئيس لجنة الفرز والتصنيف والتسعير وعرض الكتب، عبدالناصر درويش، إن اليوم الأول من المهرجان (الأربعاء الماضي) شهد عرض 400 ألف نسخة من الكتب ومازالت 600 ألف نسخة في الصناديق الكرتونية لم تتسع طاولات المهرجان لعرضها، الأمر الذي من شأنه أن يتيح الفرصة أمام الجمهور الذي سبق وزار المهرجان لاقتناء المزيد من الكتب التي لم يجدها في أول زيارة.

بينما وصف المنسق العام للمهرجان الإقبال على الحدث في يوميه الأولين ومع بداية اليوم الثالث بالجيد جداً، وقال إن طريقة عرض الكتب باستخدام تقنية من تقنيات البناء وهي السقالات التي تستخدم في الأعمال الإنشائية والمقدمة من شركة فاست لمقاولات البناء كانت فكرة جيدة. وأشاد بشركاء المدينة في تنظيم المهرجان الذين أسهموا في تذليل كل الصعاب وإنجاح المهرجان.

يشار إلى أن المهرجان يشهد على مسرح الأنشطة فقرات فنية مميزة، والعديد من الورش الفنية والأدبية والمسابقات الثقافية المتنوعة، ومنها ورشة فن التمثيل المسرحي، وورشة صناعة فواصل الكتب المبهجة للأطفال، بالإضافة إلى كتابة الاسم بالخط العربي، وبرنامج الرسم المفتوح، ومسابقة الكاتب الصغير.

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