«كلمات في المسرح».. بإضافات جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

صدرت، أخيراً، الطبعة الرابعة من كتاب «كلمات في المسرح» عن منشورات القاسمي بإضافات جديدة من رسائل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى المسرحيين أينما وجدوا، التي ألقيت في مناسبات عدة.

وتؤكد الكلمات رؤية سموّه الخاصة التي تضع المسرح في قلب الفعل الثقافي المحلي والعربي والنهوض الحضاري المنشود، باعتباره المسرح المرآة التي تعكس الصورة الناصعة للمجتمع، وتؤكد مرة أخرى تلك المتابعة الدائمة من سموّه لأحوال المسرح وهمومه وشجونه، وتعطي إشارات دالة على أن المسرح يقرّب بين البشر على اختلاف ثقافاتهم. وسيوزع الإصدار الجديد خلال أيام الشارقة المسرحية في دورتها المقبلة.

ويتضمن الإصدار رسالة سموّه إلى أهل المسرح، التي ألقاها بمناسبة يوم المسرح العالمي في مارس 2007، في مقر منظمة اليونسكو بباريس، إذ قال: «إن العالم الآن هو أحوج ما يكون إلى حركة مسرحية جديدة، بل قل إلى ثورة مسرحية جديدة، في زمن بدأت تنحسر فيه موجة الدعوة إلى التعارف والتآخي بين الشعوب التي كرّست اليونسكو جهودها لتحقيقها، لتطغى عليها موجة عاتية تهدد مصير الإنسانية بالدمار، وتعلو فيه أصوات نهاية التاريخ، وأخرى تنادي بصراع الثقافات والحضارات وحركات تعمل على إثارة التوترات بين الشعوب والأديان».

وتبرز كلمات حاكم الشارقة عاشق المسرح توجهات مثقف يحمل هموم المسرح على عاتقه، وهو ما تؤكده أيضاً الرسالة الموجهة من سموّه إلى المؤتمر الدولي الـ33 للهيئة العالمية للمسرح، في 19 سبتمبر، 2011 في شامين الصينية، ومنها: «نحن في حاجة إلى مسرح قوي، متمرد، يكون بمثابة نداء يعيد النفس، بتقديم المثل، إلى منبع نزاعاتها.. يندد بهذه النزاعات، ويخلق بوسائله التشكيلية والجسمية قوى وإمكانات لتفريغ دماميلنا تفريغاً جماعياً، كما كان يقول المسرحي العبقري أنتونين أرتو (1896 - 1948)».

يشار إلى أن منشورات القاسمي كانت قد أصدرت الطبعة الأولى من «كلمات في المسرح» عام 2014، ثم توالت الطبعات، ليضاف لها أحدث وآخر رسائل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن المسرح، من خلال افتتاحه لمهرجانات مسرح محلية وخليجية وعربية.